В Microsoft призвали отказаться от Internet Explorer

Microsoft практически отказалась от своего браузера Internet Explorer, который не получал существенных обновлений уже четыре года, к тому же сейчас компания продвигает браузер Edge.

Причем он тоже будет полностью переделан, а точнее в нем изменят «движок» при этом дизайн и функционал останется прежним.

Стоит отметить, что в свое время Internet Explorer был самым популярным браузером, но он уже не способен правильно работать с современными интернет-страницами.

При этом он до сих пор присутствует в операционной системе, так как часть бизнеса в нем нуждается из-за старых программ, которые работают исключительно при наличии Internet Explorer.

При этом специалист по безопасности Крис Джексон рекомендует отказаться от старого браузера от Microsoft, так как он не является безопасным.

Также Microsoft старалась всячески перевести корпоративных клиентов на более новое ПО, но многие решили ничего не менять и оставили старые программы.

Из-за этого Microsoft оставила Internet Explorer как часть современной Windows 10.