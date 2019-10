Microsoft презентовала ОС Windows 10X для сенсорный устройств

Microsoft одновременно с новым планшетом Surface Neo представила новую версию своей операционной системы Windows.

Новая ОС получила название Windows 10X. Ее разработали специально для сенсорных устройств, наподобие Surface Neo.

В новой операционной системе Microsoft не стала применять уже привычные для пользователей «Живые плитки» и упростили вид меню «Пуск».

Также на презентации было сказано, что Windows 10X сможет запускать приложения Win32, поэтому проблем с офисным пакетом программ на Windows 10X возникнуть не должно.

В целом Windows 10X полностью адаптирована для сенсорных экранов, и в будущем ее можно будет встретить не только на инновационном Surface Neo, но также и на других устройствах таких компаний как ASUS, Acer, Dell, HP и Lenovo.

Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld

— Microsoft Surface (@surface) 2 октября 2019 г.