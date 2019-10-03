Microsoft презентовала ОС Windows 10X для сенсорный устройств

Microsoft презентовала ОС Windows 10X для сенсорный устройств03.10.2019 18:47
Microsoft одновременно с новым планшетом Surface Neo представила новую версию своей операционной системы Windows.
Новая ОС получила название Windows 10X. Ее разработали специально для сенсорных устройств, наподобие Surface Neo.
В новой операционной системе Microsoft не стала применять уже привычные для пользователей «Живые плитки» и упростили вид меню «Пуск».
Также на презентации было сказано, что Windows 10X сможет запускать приложения Win32, поэтому проблем с офисным пакетом программ на Windows 10X возникнуть не должно.
В целом Windows 10X полностью адаптирована для сенсорных экранов, и в будущем ее можно будет встретить не только на инновационном Surface Neo, но также и на других устройствах таких компаний как ASUS, Acer, Dell, HP и Lenovo.
Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld
— Microsoft Surface (@surface) 2 октября 2019 г.
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