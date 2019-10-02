Microsoft представила планшет нового поколения на ОС Windows 10X

Microsoft 2 ноября провела большую презентацию новинок серии Surface, и на показе были представлены две неожиданные новинки. Среди них уникальный в своем роде Surface Neo.

Это устройство является гибридом ноутбука-трансформера и планшета, в котором установили два 9-дюймовых экрана, способных работать, как единый или по отдельности.

К тому же для Surface Neo создан стилус, который крепится на магнитах к задней панели и клавиатура, позволяющая использовать ее в трех режимах.



Толщина Surface Neo всего 5,6 мм, и несмотря на свои размеры устройство весит всего 655 граммов.

Планшет от Microsoft можно использовать, как ноутбук так и как планшет, причем второй вариант рассчитан на работу двух экранов или одного.

Система позволяет в каждом экране отдельно открыть по приложению, или развернут его на два экрана.



Присоединив клавиатуру, пользователь получит Surface Neo в режиме ноутбука. Этот вариант тоже подразумевает два типа работы.

Первый — это когда клавиатура закрывает нижнюю часть дисплея, а в этом случае оставшаяся часть экрана работает как вспомогательная.

Второй вариант подразумевает классическое расположение клавиатуры, и в этом случае оставшаяся часть экрана работает как тачпад, а клавиатура подключается отдельно.

Работает новинка под управлением Windows 10X. Эта ОС разработана под сенсорное управление и устройств с гибким экраном.

В основе Surface Neo лежит процессор Intel. В продажу гаджет поступит не скоро, также пока неизвестно сколько он будет стоить.



