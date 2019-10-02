Microsoft представила планшет нового поколения на ОС Windows 10X

Microsoft представила планшет нового поколения на ОС Windows 10X02.10.2019 21:59
Microsoft 2 ноября провела большую презентацию новинок серии Surface, и на показе были представлены две неожиданные новинки. Среди них уникальный в своем роде Surface Neo.
Это устройство является гибридом ноутбука-трансформера и планшета, в котором установили два 9-дюймовых экрана, способных работать, как единый или по отдельности.
К тому же для Surface Neo создан стилус, который крепится на магнитах к задней панели и клавиатура, позволяющая использовать ее в трех режимах.
Толщина Surface Neo всего 5,6 мм, и несмотря на свои размеры устройство весит всего 655 граммов.
Планшет от Microsoft можно использовать, как ноутбук так и как планшет, причем второй вариант рассчитан на работу двух экранов или одного.
Система позволяет в каждом экране отдельно открыть по приложению, или развернут его на два экрана.
Присоединив клавиатуру, пользователь получит Surface Neo в режиме ноутбука. Этот вариант тоже подразумевает два типа работы.
Первый — это когда клавиатура закрывает нижнюю часть дисплея, а в этом случае оставшаяся часть экрана работает как вспомогательная.
Второй вариант подразумевает классическое расположение клавиатуры, и в этом случае оставшаяся часть экрана работает как тачпад, а клавиатура подключается отдельно.
Работает новинка под управлением Windows 10X. Эта ОС разработана под сенсорное управление и устройств с гибким экраном.
В основе Surface Neo лежит процессор Intel. В продажу гаджет поступит не скоро, также пока неизвестно сколько он будет стоить.
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