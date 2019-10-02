Microsoft представила новый планшет Surface Pro X с чипом Microsoft SQ1

Microsoft представила новый планшет Surface Pro X с чипом Microsoft SQ102.10.2019 22:41
В основе нового планшета Surface Pro X лежит ARM-процессор Microsoft SQ1, который разработали совместно с Qualcomm.
Для нового чипа компании Microsoft и Qualcomm использовали платформу Snapdragon 8cx серии. Характеристики специального процессора раскрывать не стали.
На презентации Surface Pro X было сказано, что в планшете установили 13-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1920 пикселей и два USB Type-C, где один поддерживает быструю зарядка.
Также устройство получило LTE. Толщина планшета составляет 5,2 мм, вес 762 г.
Surface Pro X будет продаваться по цене от 999 долларов. Он будет поставляться со стилусом и клавиатурой. Продажи нового планшета начнутся 5 ноября.
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