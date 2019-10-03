Microsoft представила два новых ноутбука Surface Laptop 3

Ноутбук Surface Laptop 3 будет предлагаться в двух вариантах — с 13,5 и 15-дюймовыми дисплеями.

Новинка в сравнении с прошлым поколением стала тоньше и мощнее. Клавиатуру Surface Laptop 3 покрыли премиальным материалом – алькантарой. Корпус ноутбука сделали из алюминия.

В основе 13,5-дюймовой модели лежит десятое поколение процессора от компании Intel, а в версии с 15-дюйвым дисплеем устанавливается чип от AMD и графика Radeon. Особенностью ноутбуков стал съёмный SDD накопитель.

В США версия ноутбука с процессором Intel будет стоить от 999 долларов, а 15-дюймовый ноутбук с AMD обойдется покупателю от 1199 долларов.

В продажу ноутбуки поступят 22 октября. На российском рынке Surface 3 скорее всего не появится.