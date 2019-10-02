Microsoft представил свой первый Android-смартфон Surface Duo

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Microsoft представил свой первый Android-смартфон Surface Duo

02.10.2019 22:19

Microsoft на своей большой презентации смогли очень сильно удивить публику, так как сегодня был показан планшет Surface Neo с двумя дисплеями, а после него был показан и первый смартфон Surface Duo.
Многие думали, что компания после неудачи с мобильной Windows больше не вернется на рынок смартфонов, но Microsoft решила иначе и представила свой смартфон под управлением Android.

На презентации про Surface Duo пока много не рассказывали, но было сказано что устройство разработано на процессоре Snapdragon 855 и выйдет в продажу в конце следующего года.

Смартфон Surface Duo внешне очень сильно похож на планшет Surface Neo.  В частности, в них реализована одинаковая концепция, только Surface Duo меньше и может звонить.

Аппарат получил два 5,6-дюймовых сенсорных дисплея. В разложенном состоянии пользователю доступен 8,3-дюймовый дисплей с небольшой рамкой посередине.

Работает Surface Duo под управлением специально адаптированной версии Android. Других подробностей про смартфон пока не раскрывают.

Также на презентации были представлены наушники Surface Buds, и это уже финальный продукт, который появится в продаже в текущем году по цене $249, что в пересчете составляет 16 тыс. рублей.

Наушники Surface Buds, как и все подобные, получили кейс для зарядки и сенсорное управление.

 

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