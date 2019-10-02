Microsoft представил свой первый Android-смартфон Surface Duo

Microsoft представил свой первый Android-смартфон Surface Duo02.10.2019 22:19
Microsoft на своей большой презентации смогли очень сильно удивить публику, так как сегодня был показан планшет Surface Neo с двумя дисплеями, а после него был показан и первый смартфон Surface Duo.
Многие думали, что компания после неудачи с мобильной Windows больше не вернется на рынок смартфонов, но Microsoft решила иначе и представила свой смартфон под управлением Android.
На презентации про Surface Duo пока много не рассказывали, но было сказано что устройство разработано на процессоре Snapdragon 855 и выйдет в продажу в конце следующего года.
Смартфон Surface Duo внешне очень сильно похож на планшет Surface Neo. В частности, в них реализована одинаковая концепция, только Surface Duo меньше и может звонить.
Аппарат получил два 5,6-дюймовых сенсорных дисплея. В разложенном состоянии пользователю доступен 8,3-дюймовый дисплей с небольшой рамкой посередине.
Работает Surface Duo под управлением специально адаптированной версии Android. Других подробностей про смартфон пока не раскрывают.
Также на презентации были представлены наушники Surface Buds, и это уже финальный продукт, который появится в продаже в текущем году по цене $249, что в пересчете составляет 16 тыс. рублей.
Наушники Surface Buds, как и все подобные, получили кейс для зарядки и сенсорное управление.
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