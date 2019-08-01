Microsoft посмеялась над Apple с помощью парня по имени Mac Book

Microsoft продолжает высмеивать технику своего прямого конкурента, и в этот раз она выпустила рекламный ролик, в котором показывают MacBook и Surface Laptop 2.

На рынке это два конкурирующих ноутбука примерно в одной ценовой категории, но у модели от Microsoft есть ряд существенных преимуществ перед техникой от «яблочной» компании.

В рекламе участвует парень по имени Маккензи Бук, который пользуется MacBook и Surface Laptop 2, но предпочтение все-таки отдает последнему.

Самое забавное, что в рекламном ролике имя парня озвучивают сокращено, поэтому слышится как Мак Бук. Линейка ноутбуков от Apple тоже носит название МакБук (MacBook).

