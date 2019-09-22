Microsoft пообещала продлить поддержку операционной системы Windows 7

Ранее планировалось, что ОС больше не будет поддерживаться с 14 января 2020 года, но по просьбе правительства США, поддержку решили продлить.

В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.

Но практически все правительство США работает на компьютерах с Windows 7, а также эта ОС используется на «машинах» для голосования.

Для защиты системы для голосования, правительство США попросило Microsoft продлить поддержку Windows 7 пока не пройдут выборы.