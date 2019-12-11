Microsoft пользователям Windows 7 напоминает об обновлении до Windows 10

Microsoft пользователям Windows 7 напоминает об обновлении до Windows 1011.12.2019 10:33
Microsoft стала более настойчиво предупреждать пользователей Windows 7 о том, что следуют обновиться до новой версии ОС.
В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7.
Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Скорее всего в Microsoft стараются максимально привлечь внимание пользователей ОС Windows 7.
Напомним, со следующего года прекращается бесплатная поддержка Windows 7, но открывается платный сервис Windows 7 Extended Security Updates (ESU).
В его рамках компания Microsoft будет выпускать обновление безопасности, но за эту услугу потребуется ежегодно платить от $25 до $200 за один компьютер.
К тому же услуга будет предлагаться только для корпоративных клиентов.
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
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