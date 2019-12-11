Microsoft пользователям Windows 7 напоминает об обновлении до Windows 10

Microsoft стала более настойчиво предупреждать пользователей Windows 7 о том, что следуют обновиться до новой версии ОС.

В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7.

Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.

Скорее всего в Microsoft стараются максимально привлечь внимание пользователей ОС Windows 7.

Напомним, со следующего года прекращается бесплатная поддержка Windows 7, но открывается платный сервис Windows 7 Extended Security Updates (ESU).

В его рамках компания Microsoft будет выпускать обновление безопасности, но за эту услугу потребуется ежегодно платить от $25 до $200 за один компьютер.

К тому же услуга будет предлагаться только для корпоративных клиентов.