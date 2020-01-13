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14 февраля : вторник

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Microsoft полностью прекратил поддержку ОС Windows 7

14.01.2020 00:55

С 14 января 2020 года компания Microsoft официально отказалась от своей операционной системы Windows 7 и полностью прекратила ее поддержку.
О прекращении поддержки ОС стало известно более года назад. Также было известно, что поддерживать операционную систему будут исключительно для корпоративных клиентов и за отдельную плату, размер которой будет расти с каждым годом.

В компании специально сделали ежегодную плату высокой, чтобы заставить клиентов перейти на актуальную версию ОС.

Между тем, накануне в Microsoft подготовили целую статью, в которой дали советы пользователям использовать актуальную ОС.

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.

Microsoft прокомментировала прекращение поддержки Windows 7

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