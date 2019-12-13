Microsoft показала новый стиль иконок и новый логотип Windows 10

Microsoft начала распространять Windows 10 еще в 2015 году, но операционная система до сих пор не приведена в общий стиль, и у нее в разделах до сих пор можно встретить значки, которые использовали в Windows 7.

Конечно компания постепенно исправляется, улучшая ОС, перерисовывая в ней меню и иконки, а также предлагая большое количество улучшений.

В будущем в Windows 10 будут изменены все иконки, а также логотип операционной системы. В результате все выполнят в едином стиле, и в общей сложности затронет около 150 фирменных иконок.

Первыми иконками, выполненными в новом стиле, стали значки Office. Остальные позже получат такой же простой стиль и спокойные цвета.