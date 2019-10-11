Microsoft переносит выпуск очередного обновления Windows на ноябрь

В компании Microsoft выпустят очередное крупное обновление для Windows 10 в следующем месяце.

Изначально полагалось, что обновление под кодовым названием Windows 10 19H2 выйдет в октябре, но это при условии, что его закончат в сентябре.

По данным главного редактора портала WindowsCentral, сборку Windows 10 19H2 еще не довели до финального этапа, и это должны сделать в середине месяце.

Исходя из этого можно предположить, что компания начнет распространять обновление в ноябре.

Стоит напомнить, что в прошлом году осеннее обновление под номером 1809 было выпущено в октябре.

В обновлении Windows 10 19H2 крупных изменений в системе не будет. Самые масштабные изменения Windows 10 будет проведены весной следующего года.