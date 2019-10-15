Microsoft отказывается от поддержки Office 2010

Microsoft в 2020 году полностью прекратит поддерживать устаревшую ОС Windows 7, причем это произойдет уже в начале будущего года.

Также в следующем году прекратят поддерживать Microsoft Office 2010. В компании планирую убедить клиентов перейти на подписку Office 365 ProPlus.

Тем, кто откажется от Office 365 ProPlus, предложат приобрести Office 2019, но как правило последний вариант для корпораций является невыгодным.

Прекращение поддержки Microsoft Office 2010 и Windows 7 не означает, что они перестанут работать, просто компания для операционной системы и «Офиса» больше не будет выпускать патчи безопасности и исправления ошибок.