Microsoft отказалась от игровой консоли Xbox Lockhart

По данным издания Digital Foundry, компания Microsoft выпустит только одну версию игровой консоли, тогда как от второй пока отказались.

Microsoft на выставке Е3 анонсировала Xbox Scarlett, а это общее названием проекта, в котором разрабатывали две консоли — Xbox Anaconda и Xbox Lockhart.

Одна из них будет полноценной приставкой, и именно о ней было рассказано на выставке.

Вторая консоль должна была стать облачной, то есть в ней установлено слабое «железо», а запуск игры должен происходить на серверах, и с него уже через консоль транслироваться на экран телевизора или монитора.

Для этого только нужен хороший и стабильный интернет. По последним данным, от выпуска «облачной» консоли пока решили отказаться, а вот по какой причине пока не понятно.

Но есть предположение, что стриминговый сервис от Microsoft пока не готов.