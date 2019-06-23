Microsoft отказалась от игровой консоли Xbox Lockhart

Microsoft отказалась от игровой консоли Xbox Lockhart23.06.2019 20:32
По данным издания Digital Foundry, компания Microsoft выпустит только одну версию игровой консоли, тогда как от второй пока отказались.
Microsoft на выставке Е3 анонсировала Xbox Scarlett, а это общее названием проекта, в котором разрабатывали две консоли — Xbox Anaconda и Xbox Lockhart.
Одна из них будет полноценной приставкой, и именно о ней было рассказано на выставке.
Вторая консоль должна была стать облачной, то есть в ней установлено слабое «железо», а запуск игры должен происходить на серверах, и с него уже через консоль транслироваться на экран телевизора или монитора.
Для этого только нужен хороший и стабильный интернет. По последним данным, от выпуска «облачной» консоли пока решили отказаться, а вот по какой причине пока не понятно.
Но есть предположение, что стриминговый сервис от Microsoft пока не готов.
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