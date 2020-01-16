Microsoft официально запустил браузер Edge на основе Chromium

Компания Microsoft полноценно запустила свой браузер Edge, созданный на движке Chromium.

Скачать новый Edge уже можно с официального сайта компании, причем теперь Edge доступен не только для Windows 10, но также для Windows 8, 8.1 и Windows 7. Помимо этого браузер создан и для macOS.

Windows Edge можно установить, как отдельно, так и дождаться обновления операционной системы, с которым на компьютер автоматически будет установлена новая версия браузера, причем она заменяет существующую версию Edge.

За счет популярного движка Chromium, новый Edge поддерживает все расширения и возможности Google Chrome.

Напомним, на движке Chromium созданы браузеры Google Chrome, Opera, «Яндекс.Браузер» и ряд других популярных в мире браузеров.