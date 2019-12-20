Microsoft объявила новогодние скидки на консоли Xbox и игры

Microsoft объявила новогодние скидки на консоли Xbox и игры21.12.2019 00:01
В России началась распродажа консолей Xbox, а также игр к ней.
Специальное предложение будет действовать до 7 января в магазинах М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других официальных точках.
До 2 января компания Microsoft будет распродавать свои игры, причем в акции участвуют самые популярные проекты года.
В общей сложности в большой распродаже числится свыше 100 игр. Также в розничных магазинах действует 40-процентная скидка на подписку Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца.
Что касается консолей, то на мощную Xbox One X сейчас скидка составляет 10 тыс. рублей, а Xbox One S в цене сразу опустился на 6 тыс. рублей.
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