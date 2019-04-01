Microsoft обновляет Surface Book 2 новыми процессорами

Компания Microsoft в начале марта произвела небольшое обновление своего ноутбука Surface Book 2.

Тогда младшая версия с 13,3-дюймовым экраном в конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD получила процессор Core i5-7300U. При этом стоимость модели осталась без изменений — $1500.

Теперь за эту же сумму предлагается та же конфигурация, но уже с четырёхъядерным процессором Core i5-8350U.

Прошлую версию тоже оставили в продаже, но теперь ее предлагают за $1300, при этом это не самый доступный вариант, так как за $1150 можно купить ноутбук с Core i5-7300U, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD.