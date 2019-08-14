Microsoft обнаружила бреш в операционной системе Windows

Специалисты Microsoft собственными силами в операционных системах Windows обнаружили серьезные уязвимости.

После их устранения компания Microsoft рассказала об уязвимостях в своем официальном блоге.

Как оказалось, серьезная «дыра» присутствовала во многих версиях Microsoft за исключением Windows XP, которая уже давно не обновляется.

Если бы хакеры знали о найденных уязвимостях, они могли бы заразить вредоносным программным обеспечением любой компьютер, а через него уже распространить вирусы на другие устройства, подключённые к одной Сети.

По заявлению Microsoft, об уязвимостях никто не знал. Их уже устранили, но пользователям нужно установить последнее обновление ОС.