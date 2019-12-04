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Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox

04.12.2019 23:01

Microsoft намерена выпустить две версии консоли, одна из которых более дешевой. В следующем году в конце осени представят новое поколение Xbox.

Будущая игровая приставка от Microsoft пока носит кодовое название Project Scarlett, но ранее сообщалось, что в компании еще разрабатывают консоль с кодовым названием Lockhart.

Про этот проект сообщалось и ранее, но сама Microsoft на прошедшей выставке E3, про него ничего не упомянула, поэтому было сделано предположение, что его закрыли.

Теперь несколько авторитетных источников, заявили, что Lockhart все-таки будет реализована, об этом написали и порталы Kotaku, а также TheVerge. Источники пишут, что Lockhart будет предлагаться без привода для дисков в отличие от Project Scarlett.

Также в более дешевой приставке будет «урезана» производительность. Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.

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