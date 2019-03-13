Microsoft начнет оповещать пользователей о надвигающейся смерти Windows 7

Microsoft в своем блоге сообщила, что скоро начнет пользователям Windows 7 рассылать уведомление и скором прекращении поддержки устаревшей ОС.

В уведомлениях будет скорее всего предлагаться переход на новую Windows 10, которая на данный момент обновляется каждые полгода и получает новые улучшения.

Напомним, Windows 7 полностью прекратят обновлять 14 января 2020 года, а до этого времени еще Microsoft будет выпускать обновление безопасности, но позже откажутся и от этого.

Исключение составят только корпоративные пользователи, но для них были разработаны отдельные тарифы для регулярного получения обновления безопасности.

Новых функций в Windows 7 не добавляют уже очень давно. При этом Windows 7 остается очень популярной операционной системой.