Microsoft начнет оповещать пользователей о надвигающейся смерти Windows 7

Microsoft начнет оповещать пользователей о надвигающейся смерти Windows 713.03.2019 21:33
Microsoft в своем блоге сообщила, что скоро начнет пользователям Windows 7 рассылать уведомление и скором прекращении поддержки устаревшей ОС.
В уведомлениях будет скорее всего предлагаться переход на новую Windows 10, которая на данный момент обновляется каждые полгода и получает новые улучшения.
Напомним, Windows 7 полностью прекратят обновлять 14 января 2020 года, а до этого времени еще Microsoft будет выпускать обновление безопасности, но позже откажутся и от этого.
Исключение составят только корпоративные пользователи, но для них были разработаны отдельные тарифы для регулярного получения обновления безопасности.
Новых функций в Windows 7 не добавляют уже очень давно. При этом Windows 7 остается очень популярной операционной системой.
Windows 10 впервые опередила ОС Windows 7 по количеству пользователей
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