Microsoft на консоли Xbox One запустит голосового помощника Google Assistant

Компания Microsoft расширит голосовые возможности своей игровой консоли, в которой помимо помощников Alexa и Cortana на Xbox появится и Google Assistan.

Сейчас стартовало бета-тестирование голосового помощника от IT-гиганта Google.

Появление Google Assistant на Xbox One будет осуществлено после выхода очередного обновления.

Полноценный запуск Google Assistant на Xbox One состоится в конце осени, а пока на консоли ассистент работает только на английском языке, но в финальной версии число языков будет расширено.

Через Google Assistant можно будет включить приставку или запустить игру. Также можно будет регулировать громкость и управлять воспроизведением.