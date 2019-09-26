Microsoft на консоли Xbox One запустит голосового помощника Google Assistant

Microsoft на консоли Xbox One запустит голосового помощника Google Assistant26.09.2019 22:32
Компания Microsoft расширит голосовые возможности своей игровой консоли, в которой помимо помощников Alexa и Cortana на Xbox появится и Google Assistan.
Сейчас стартовало бета-тестирование голосового помощника от IT-гиганта Google.
Появление Google Assistant на Xbox One будет осуществлено после выхода очередного обновления.
Полноценный запуск Google Assistant на Xbox One состоится в конце осени, а пока на консоли ассистент работает только на английском языке, но в финальной версии число языков будет расширено.
Через Google Assistant можно будет включить приставку или запустить игру. Также можно будет регулировать громкость и управлять воспроизведением.
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