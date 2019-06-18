Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку

Стандартная клавиатура для ПК с установленной операционной системой Windows не подвергалась изменениям уже давно. Производители конечно добавляют новые клавиши, или на существующие присваивают дополнительные возможности, но сама основа клавиатуры все равно остается без изменений.

В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу. Сейчас в компании рассматривают возможность добавления клавиши для запуска приложений пакета Office.

Пока неизвестно, где именно разместится кнопка, и что она будет запускать — отдельное приложение или функцию быстрого доступа ко всему пакету «Офиса». Скорее всего кнопку разместят вместо правой кнопки Windows.

В Microsoft сейчас проводят опрос по поводу новой кнопки, но скорее всего в компании уже все решили и осталось дождаться только официального заявления от разработчиков.