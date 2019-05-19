Microsoft на $100 снизила цены на беспроводные наушники Surface Headphones

Microsoft на $100 снизила цены на беспроводные наушники Surface Headphones19.05.2019 18:31
В октябре прошлого года компания Microsoft представила свои первые беспроводные наушники Surface Headphones. Эта модель получила большое количество положительных отзывов, но очень высокую цену — $350.
Как раз за счет цены спрос на Surface Headphones был не такой, как на это рассчитывали в компании.
Сейчас беспроводные наушники можно купить на $100 дешевле от первоначальной розничной цены.
Новую цену в $250 указали на сайте Microsoft. На странице продукта нет информации о скидке или акции, поэтому скорее всего для Surface Headphones снизили цены на постоянной основе.
Напомним, в Microsoft Surface Headphones установлена система шумоподавления и батарея обеспечивающая до 15 часов автономной работы.
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