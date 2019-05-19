Microsoft на $100 снизила цены на беспроводные наушники Surface Headphones

В октябре прошлого года компания Microsoft представила свои первые беспроводные наушники Surface Headphones. Эта модель получила большое количество положительных отзывов, но очень высокую цену — $350.

Как раз за счет цены спрос на Surface Headphones был не такой, как на это рассчитывали в компании.

Сейчас беспроводные наушники можно купить на $100 дешевле от первоначальной розничной цены.

Новую цену в $250 указали на сайте Microsoft. На странице продукта нет информации о скидке или акции, поэтому скорее всего для Surface Headphones снизили цены на постоянной основе.

Напомним, в Microsoft Surface Headphones установлена система шумоподавления и батарея обеспечивающая до 15 часов автономной работы.

