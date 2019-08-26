Microsoft может запустить Xbox Game Pass на других платформах

Microsoft рассматривает вариант внедрения Xbox Games Pass на всех доступных платформах, включая конкурирующие.

На выставке Gamescom 2019 представители американской компании рассказали о том, что в Microsoft хотят запустить сервис Xbox Games Pass на самых популярных платформах.

При этом у Microsoft пока нет конкретных планов о запуске сервиса.

Стоит отметить, что разработчики консолей PlayStation и Nintendo Switch намерены развивать собственные сервисы, и появление Xbox Games Pass на их платформах никак не входит в их планы.

Исходя из этого маловероятно, что сервис Xbox Games Pass когда-либо появится на консолях PlayStation и Nintendo Switch.