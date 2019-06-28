Microsoft может удалить из Windows 10 голосового помощника Cortana

Microsoft может удалить из Windows 10 голосового помощника Cortana28.06.2019 20:45
Предположительно компания Microsoft из операционной системы Windows 10 удалит своего голосового помощника Cortana.
Cortana появилась уже давно. Ее Microsoft постоянно дорабатывает и делает «умнее», а в свое время она была признана одним из лучших голосовых ассистентов в США.
Версия, что Microsoft полностью откажется от голосового помощника, экспертами не рассматривается.
К тому же в онлайн-магазине Microsoft Store недавно появилась бета-версия Cortana, которую преподносят как отдельное приложение.
Скорее всего в будущих сборках Windows 10 предустановленной Cortana больше не будет, но ее предложат устанавливать, как отдельное программное обеспечение.
Такая система позволит максимально быстро обновлять возможности голосового помощника.
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