Microsoft кодовыми символами намекает на новую игровую консоль

Название консоли зашифровано в тизерных изображениях, посвященных выставке E3 2019.

Microsoft на выставке намерена показать 14 проектов, и предполагается, что представители расскажут про новое поколение игровой консоли Xbox.

Ранее сообщалось, что будущая приставка носит кодовое название Scarlet, и судя по зашифрованному посланию ранние слухи оказались верны.

На заднем плане тизерных изображений видны коды — R255, G36 и B0. Энтузиасты догадались, что они означают код цвета в палитре RGB, и если их сложить то получается красный цвет, который называется Scarlet.

Про консоль Microsoft информацию должна раскрыть завтра. Ожидается, что готовится две версии консоли с рабочими названиями Anaconda и Anaconda. Первая будет флагманской версией, а вторая станет идейной преемницей Xbox One S.