Microsoft классическую мышь 1996 года наделила игровыми возможностями

Microsoft решила возродить мышь IntelliMouse Explorer 3.0 образца 1996 года и представила современные варианты классической компьютерной мыши.

Внешне устройство не изменилось, и оно имеет дизайн 1996 года, а вот начинка в аксессуаре теперь полностью игровая.

Сенсор получил разрешение 16 000 точек на дюйм, а еще сохранилась возможность настройки кнопок, что рекомендуют делать через программное обеспечение Microsoft Mouse and Keyboard.

Там же можно настроить и подсветку мыши. Кабель новинки тоже подвергся доработкам и теперь его обеспечили крепкой оплеткой.

Мышь получила название Pro IntelliMouse и ее в США будут предлагать за 60 долларов.