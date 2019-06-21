Microsoft исправила опасную уязвимость в Outlook для Android

Microsoft исправила и рассказала об уязвимости, обнаруженной в приложении Outlook для мобильных устройств под управлением Android.

Информация про уязвимость была раскрыта на официальном сайте компании Microsoft. Как оказалось, баг был обнаружен в системе сортировки полученных электронных писем.

Отмечается, что злоумышленники могли отправить письмо с определенным текстом и вредоносным кодом, и как только его открывал пользователь, хакеры получали доступ к данным на смартфоне.

Уязвимость была обнаружена в Outlook для Android до 3.0.88, но в Microsoft отмечают что баг уже закрыт.