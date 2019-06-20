Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Стартап Kano уже давно стал известным благодаря детским компьютерным наборам по принципу «сделай сам». Теперь стартап выпустил подобный продукт, но уже в виде планшета.

Детский планшет для школьников младших классов получил название Kano PC. В его разработке принимали участие специалисты компании Microsoft, которые для планшета адаптировали облегченную версию Windows 10 S.

Kano PC оснастили 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. В комплекте с планшетным компьютером будет еще клавиатура.

Некоторые компоненты ребенку предложат установить самостоятельно.

Задняя панель в планшете выполнена из прозрачного пластика, за которым видна начинка устройства.

Процессор в планшете используется Intel Atom x5-Z8350, оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ.

Детский планшет оснастили всеми необходимыми беспроводными модулями и разъёмами. Планшет будет поставляться со специальным ПО, которое позволит ребенку обучатся программированию и созданию рисунков.

Не забыли разработчики и про игры. Как сообщается, планшет Kano PC получит образовательное издание Minecraft.

Kano PC можно заказать за 300 долларов. Его «живые» продажи начнутся 21 октября в США, Канаде и Великобритании.

