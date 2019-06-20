Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.98 EUR/RUB: 71.64 BTC/USD: 9278.91

20 июля : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

20.06.2019 19:11

Стартап Kano уже давно стал известным благодаря детским компьютерным наборам по принципу «сделай сам». Теперь стартап выпустил подобный продукт, но уже в виде планшета.
Детский планшет для школьников младших классов получил название Kano PC. В его разработке принимали участие специалисты компании Microsoft, которые для планшета адаптировали облегченную версию Windows 10 S.

Kano PC оснастили 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. В комплекте с планшетным компьютером будет еще клавиатура.

Некоторые компоненты ребенку предложат установить самостоятельно.

Задняя панель в планшете выполнена из прозрачного пластика, за которым видна начинка устройства.

Процессор в планшете используется Intel Atom x5-Z8350, оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ.

Детский планшет оснастили всеми необходимыми беспроводными модулями и разъёмами. Планшет будет поставляться со специальным ПО, которое позволит ребенку обучатся программированию и созданию рисунков.

Не забыли разработчики и про игры. Как сообщается, планшет Kano PC получит образовательное издание Minecraft.

Kano PC можно заказать за 300 долларов. Его «живые» продажи начнутся 21 октября в США, Канаде и Великобритании.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги