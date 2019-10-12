Microsoft добавила на клавиатуру две новые кнопки

Microsoft не меняла клавиши на своих клавиатурах уже много лет, но теперь на них есть новые кнопки, одна из которых запускает офисные программы, а другая — эмодзи.

Кнопка Office появилась на месте правой клавиши Windows. Через ее нажатие можно запустить Word и Excel, а для этого нужно нажать комбинацию Office+W или Office+X соответственно.

Рядом с новой клавишей разместили еще кнопку эмодзи, нажав на которую пользователь вызовет меню со смайликами.

Пока неизвестно, появятся ли новые кнопки на клавиатурах других производителей.

Стоит отметить, что про кнопку Office сообщалось еще летом, но вот про эмодзи стало известно только после презентации новой линейки клавиатур от Microsoft.