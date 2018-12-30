Microsoft для Surface создала магнитный разъем USB Type-C

Microsoft намерена использовать в будущих устройствах магнитный USB Type-C. Магнитную зарядку ранее использовала компания Apple, но в дальнейшем она отказалась от этого решения и перешла на стандартный USB Type-C.

Microsoft решила вернуться к магнитным разъёмам при этом оставить очень удобный USB Type-C.

IT-компания уже оформила патент на магнитный USB Type-C и скорее всего его будут использовать в будущих моделях серии Microsoft Surface.

В заявке указано, что пользователю не нужно будет вводить разъем в устройство, так как кабель с магнитным наконечником сам соединится при приближении к разъёму.

Для отключения пользователю нужно будет приложить небольшое усилие, чтобы отключить магнитный кабель. В целом такое решение можно использовать с любыми типами разъёмов.