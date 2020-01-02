Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7

Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 702.01.2020 13:30
Microsoft уже на протяжении нескольких месяцев предупреждает пользователей, что с 2020 года полностью прекратится поддержка Windows 7.
С 14 января 2020 года популярная операционная система больше не будет получать обновления безопасности, а также разработчики не будут выпускать обновления для бесплатного антивируса для Windows 7.
Таким образом, Windows 7 больше не будет защищена от угроз.
Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Такими ценами в Microsoft намерены стимулировать скорейший переход бизнеса на актуальную операционную систему.
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