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10 февраля : пятница

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Microsoft будет выпускать эксклюзивы исключительно для Xbox

10.01.2020 22:54

Недавно было сказано, что Microsoft с новым поколением консоли Xbox не будет совершать прошлые ошибки.

Тогда представитель сообщил, что для нового поколения игровой приставки будет большое количество эксклюзивов.

Стоит напомнить, что сейчас то, что выходит на Xbox одновременно появляется и на ПК. Таким образом, не было смысла покупать консоль, если в эксклюзивы для Xbox можно играть на компьютере.

Теперь глава Xbox Game Studios заявил, что эксклюзивы для Xbox Series X в первое время после выхода будут оставаться исключительно эксклюзивами, причем они будут доступны как для новой консоли, так и для Xbox One.

Известно, что с выходом Xbox Series X будет предложено как минимум 12 эксклюзивных игр.

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

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