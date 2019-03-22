В Microsoft анонсировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 в январе 2020 года, об этом сообщила компания в своем блоге.

Microsoft обещала поддерживать Windows 7 в течение 10 лет, а сама операционная система вышла 22 октября 2009 года и стоит отметить, что новые дополнения для популярной ОС не выходят уже давно.

Разработчики выпускают только патчи безопасности. Полностью от Windows 7 компания Microsoft откажется 14 января 2020 года, а до этого времени разработчики рекомендуют пользователям перейти на актуальную версию ОС.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что Windows 7 до сих пор занимает большую долю, ведь она установлена на 40% компьютеров.