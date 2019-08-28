Microsoft 2 октября в Нью-Йорке проведет открытую презентацию

Microsoft 2 октября в Нью-Йорке проведет открытую презентацию28.08.2019 20:48
Microsoft определилась с датой презентации своих новых продуктов. Показ запланирован 2 октября.
Презентация пройдет в Нью-Йорке и на ней представят новые устройства линейки Surface.
По данным The Verge, компания Microsoft сейчас разрабатывает устройство с двумя экранами, которое будет относиться к линейке Surface и не исключено, что его покажут 2 октября.
По данным издания, это будет гибрид между планшетом с двумя экранами и ноутбуком. Стоит отметить, что закрытый показ данного гаджета состоялся еще в начале года.
Подробностей про предстоящую презентацию пока нет, но на нем однозначно покажут новое поколение Surface Pro, в котором уже появится разъем USB-C.
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