Microsoft 2 октября в Нью-Йорке проведет открытую презентацию

Microsoft определилась с датой презентации своих новых продуктов. Показ запланирован 2 октября.

Презентация пройдет в Нью-Йорке и на ней представят новые устройства линейки Surface.

По данным The Verge, компания Microsoft сейчас разрабатывает устройство с двумя экранами, которое будет относиться к линейке Surface и не исключено, что его покажут 2 октября.

По данным издания, это будет гибрид между планшетом с двумя экранами и ноутбуком. Стоит отметить, что закрытый показ данного гаджета состоялся еще в начале года.

Подробностей про предстоящую презентацию пока нет, но на нем однозначно покажут новое поколение Surface Pro, в котором уже появится разъем USB-C.