Micromax выпустила для Индии смартфон iOne за 70 долларов

Компания Micromax на индийском рынке скоро запустит продажи своего смартфона, который относится к категории бюджетных и будет предлагаться по цене от 70 долларов.

Новинка с названием iOne имеет 5,45-дюймовый экран, в котором предлагается вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2,2.

Такой же датчик установлен и для основной камеры, которая также имеет еще и фотовспышку. Работать устройство на процессоре Unisoc SC9863.

Оперативной памяти заявлено 2 ГБ, а постоянной – 16 ГБ. В качестве операционной системы предлагается Android 9 Pie.

За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор на 2 200 мАч. iOne уже предлагается для заказа в Индии.