Мессенджером Viber пользуется уже 15 млн россиян14.07.2019 17:23
При этом число пользователей мессенджером растет.
Как стало известно, мессенджером Viber пользуется уже 15 млн россиян по состоянию на июнь текущего года.
В сравнении с прошлым голом рост числа пользователей составил 13%.
Как отметили представители компании, успех мессенджера заключается в том, что каждая версия Viber, предназначенная для конкретных стран, разрабатывается с учетом предпочтений пользователей.
К тому же в компании много внимания уделяют безопасности, а также полезным нововведениям.
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