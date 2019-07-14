При этом число пользователей мессенджером растет.

Как стало известно, мессенджером Viber пользуется уже 15 млн россиян по состоянию на июнь текущего года.

В сравнении с прошлым голом рост числа пользователей составил 13%.

Как отметили представители компании, успех мессенджера заключается в том, что каждая версия Viber, предназначенная для конкретных стран, разрабатывается с учетом предпочтений пользователей.

К тому же в компании много внимания уделяют безопасности, а также полезным нововведениям.