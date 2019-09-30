Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Разработчики WhatsApp скоро больше не будут поддерживать огромное количество смартфонов, на которых установлены устаревшие версии операционных систем.

Так, с 31 декабря 2019 года мессенджер больше не будет поддерживаться на Windows Phone, а с 1 февраля 2020 года нельзя будет установить приложение на ОС Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.

Стоит отметить, что Android 2.3 вышел в 2010 году, а вот iOS 8 в 2014 году.

Для пользователей iOS 8 разработчики WhatsApp предложили устройство обновить до более новой версии ОС или сменить устройство, в котором установлено iOS 9 и выше.