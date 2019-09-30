Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.42 EUR/RUB: 70.32 BTC/USD: 8106.75

30 октября : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

30.09.2019 21:15

Разработчики WhatsApp скоро больше не будут поддерживать огромное количество смартфонов, на которых установлены устаревшие версии операционных систем.
Так, с 31 декабря 2019 года мессенджер больше не будет поддерживаться на Windows Phone, а с 1 февраля 2020 года нельзя будет установить приложение на ОС Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.

Стоит отметить, что Android 2.3 вышел в 2010 году, а вот iOS 8 в 2014 году.

Для пользователей iOS 8 разработчики WhatsApp предложили устройство обновить до более новой версии ОС или сменить устройство, в котором установлено iOS 9 и выше.

 

WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги