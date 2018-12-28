Мессенджер ICQ временно не работал после обновления

В мессенджере ICQ сегодня произошел масштабный сбой. Разработчики уже устранили все проблемы и сейчас один из самых старых сервисов для обмена сообщений снова работает.

ICQ принадлежит Mail.ru Group и как заявили в пресс-службе российской интернет-компании, это была небольшая техническая неполадка, которая уже устранена.

Сбой связан с запланированным отключением старого протокола.

Было отмечено, что старый протокол не способен поддерживать современные функции и его уже не поддерживают, при этом на нем все еще работают Miranda, QIP и Pidgin.