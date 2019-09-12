MERLION в России обьявила о старте продаж смартфона HTС Wildfare E

Компания Merlion, получившая эксклюзивные права на продажу смартфонов серии HTC Wildfire, объявила о старте продаж модели HTC Wildfire E.

Всего серия будет представлена четырьмя моделями — Wildfire E, Wildfire E Plus, Wildfire E1 и E1 Plus, но пока доступна только одна модель, тогда как остальные появятся позже. Также в России будут предлагаться беспроводные наушники HTC.



В РФ новинку оценили в 6 490 рублей. Она предлагается в черном и золотом корпусе. В Wildfire E установили 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

Также в устройстве есть сканер отпечатка пальца, двойная камера с датчиками 13 и 2 Мп, и фронтальная камера на 5 Мп. Батарея в смартфоне на 3000 мАч.

В основе смартфона лежит процессор SC9863A. HTC Wildfire E получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 пикселей, поддержку карт памяти формата microSD, стандартный 3,5 мм разъём для наушников и слот для двух SIM-карт.

Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie. Размеры смартфона – 147,8х71,4х8,9 мм вес – 160 г.