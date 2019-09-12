MERLION в России обьявила о старте продаж смартфона HTС Wildfare E

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.43 EUR/RUB: 72.22 BTC/USD: 10178.4

12 октября : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

MERLION в России обьявила о старте продаж смартфона HTС Wildfare E

12.09.2019 13:50

Компания Merlion, получившая эксклюзивные права на продажу смартфонов серии HTC Wildfire, объявила о старте продаж модели HTC Wildfire E.
Всего серия будет представлена четырьмя моделями — Wildfire E, Wildfire E Plus, Wildfire E1 и E1 Plus, но пока доступна только одна модель, тогда как остальные появятся позже. Также в России будут предлагаться беспроводные наушники HTC.


В РФ новинку оценили в 6 490 рублей. Она предлагается в черном и золотом корпусе. В Wildfire E установили 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

Также в устройстве есть сканер отпечатка пальца, двойная камера с датчиками 13 и 2 Мп, и фронтальная камера на 5 Мп. Батарея в смартфоне на 3000 мАч.

В основе смартфона лежит процессор SC9863A. HTC Wildfire E получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 пикселей, поддержку карт памяти формата microSD, стандартный 3,5 мм разъём для наушников и слот для двух SIM-карт.

Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie. Размеры смартфона – 147,8х71,4х8,9 мм вес – 160 г.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги