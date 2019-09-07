Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855

Meizu разработала недорогой смартфон с мощным «железом», который уже зарегистрировали в TENAA, а значит скоро состоится и презентация смартфона.

По данным инсайдеров, китайская новинка будет стоить намного дешевле своих конкурентов, но пока источники даже не назвали ориентировочную цену на смартфон.

Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.

Оперативной памяти в устройстве будет 6 ГБ и постоянной 128 ГБ.

На тыльной стороне устройства разместят тройную камеру с датчиками на 12, 8 и 5 Мп. Фронтальный модуль будет на 16 Мп. Батарею установят на 4400 мАч.

Также в смартфоне будет 3,5 мм разъем для наушников. Дисплей в будущей новинке от Meizu получит диагональ 6,5-дюйма (2232х1080 пикселей). Под ним разместят сканер отпечатка пальца. Размеры смартфона – 159,63х78,2х8,3 мм, вес 183 грамма.