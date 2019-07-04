Meizu владельцам смартфонов предлагает увеличить память

Meizu владельцам ряда смартфонов предлагает увеличить встроенную память путем замены встроенного модуля на более объёмный.

Китайская компания запустила программу Meizu Memory Upgrade Experience Month, в рамках которой владельцы 24 моделей смартфонов могут в два раза увеличить флеш-память.

Сделать эту процедуру можно в 30 фирменных точках обслуживания.

Минимальная цена за замену памяти составляет 29 долларов. За эту стоимость владельцы Meizu U20, 5s, 5, Note5, Note6 и Meizu 6 могут увеличить флеш-накопитель с 16 ГБ до 32 ГБ.

Замена с 32 до 64 ГБ памяти в смартфонах Meizu Pro 6, Meizu X, Note5, Meizu E2 и Note8 обойдется в 36 долларов, а в случае с Meizu Note 5 можно сразу с 16 ГБ увеличить до 64 ГБ, но это будет стоить уже 43 доллара.

Владельцам Meizu 16X, Meizu 8X, Note9 и Meizu E3 процедура замены модуля с 64 до 128 ГБ обойдется в 43 доллара.

В моделях Meizu 15, PRO 7 Plus, Meizu 16th, Note9 и Meizu 15 Plus услуга окажется дороже — 58 долларов.

Для Meizu 16th Plus предлагается целый комплекс по замене памяти, причем не только постоянной, но и оперативной. Так с версии 6/128 можно сделать 8/256 ГБ, но это уже будет стоить 116 долларов.