Meizu владельцам смартфонов предлагает увеличить память

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Meizu владельцам смартфонов предлагает увеличить память

04.07.2019 12:07

Meizu владельцам ряда смартфонов предлагает увеличить встроенную память путем замены встроенного модуля на более объёмный.
Китайская компания запустила программу Meizu Memory Upgrade Experience Month, в рамках которой владельцы 24 моделей смартфонов могут в два раза увеличить флеш-память.

Сделать эту процедуру можно в 30 фирменных точках обслуживания.
Минимальная цена за замену памяти составляет 29 долларов. За эту стоимость владельцы Meizu U20, 5s, 5, Note5, Note6 и Meizu 6 могут увеличить флеш-накопитель с 16 ГБ до 32 ГБ.

Замена с 32 до 64 ГБ памяти в смартфонах Meizu Pro 6, Meizu X, Note5, Meizu E2 и Note8 обойдется в 36 долларов, а в случае с Meizu Note 5 можно сразу с 16 ГБ увеличить до 64 ГБ, но это будет стоить уже 43 доллара.

Владельцам Meizu 16X, Meizu 8X, Note9 и Meizu E3 процедура замены модуля с 64 до 128 ГБ обойдется в 43 доллара.

В моделях Meizu 15, PRO 7 Plus, Meizu 16th, Note9 и Meizu 15 Plus услуга окажется дороже — 58 долларов.

Для Meizu 16th Plus предлагается целый комплекс по замене памяти, причем не только постоянной, но и оперативной. Так с версии 6/128 можно сделать 8/256 ГБ, но это уже будет стоить 116 долларов.

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