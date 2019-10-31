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Meizu вернулась в Россию с наушниками и тремя смартфонами

31.10.2019 23:49

Китайская компания Meizu вернулась на российский рынок и представила три смартфона, а также беспроводные наушники.
Ранее сообщалось, что компания начала закрывать свои розничные магазины и сокращать работников, но судя по всему ситуация у производителя стала улучшаться, если он официально возвращается на рынки.

Российскими новинками стали три модели: Meizu M10 и Note 9, а также Meizu 16 Xs. Первые две модели относятся к бюджетному сегменту, а Meizu 16 Xs является смартфоном среднего уровня.

Meizu 16 Xs является упрощенной версией флагманской линейки, в котором установили процессор Snapdragon 675 и тройную камеру с основным 48 Мп датчиком. Вторая камера в смартфоне широкоугольная 8 Мп, третья на 5 Мп и она служит для измерения глубины сцены.

Экран в смартфоне 6,2-дюймовый со встроенным подэкранным сканером. Батарея в аппарате на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Аппарат будет предлагаться с 6 ГБ оперативной памяти, а флеш-накопитель будет объёмом 64 или 128 ГБ. Цена Meizu 16 Xs в минимальной версии составит 20 990 рублей, а за 22 990 рублей можно будет купить вариант с 128 ГБ.

Meizu Note 9 похож на Meizu 16 Xs, но в нем обычный IPS экран, соответственно сканер отпечатка пальца под такой матрицей установить пока невозможно, поэтому его разместили на задней панели.

Там же расположена двойная камера с 48 Мп датчиком. Процессор в смартфоне Snapdragon 675, памяти 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной. Цена данной модели 14 990 рублей

Самым дешевым смартфоном из представленных считается Meizu M10, в котором установили 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio P25 и тройную камеру с основным модулем на 13 Мп, тогда как остальные два датчика получили разрешение по 2 Мп.

Аккумулятор в смартфоне ёмкостью 4000 мАч. Meizu M10 можно будет купить в версии 3/32 ГБ, а цена новинки 11 990 рублей.

Беспроводные наушники Meizu Pop2 будут предлагать за 5 990 рублей, а спортивную версию беспроводных наушников Meizu EP63NC оценили в 7 490 рублей.

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