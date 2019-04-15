Один из китайских интернет-магазинов случайно раскрыл страничку, где была указана дата официальной презентации нового смартфона Meizu 16s.

Через короткий промежуток времени утечку ликвидировали, но скриншот все же оказался в Сети и был растиражирован специализированными изданиями.

Так, Meizu случайно раскрыла дату анонса смартфона Meizu 16s, назначенную на 23 апреля.

Эта дата совпадает с данными инсайдерами, да и к тому же в этот день будет представлен еще флагманский Lenovo Z6 Pro.

Что касается Meizu 16s, то ожидается, что он будет оснащен процессором Snapdragon 855, двойной основной камерой с модулями на 48 и 20 Мп, а также 6,2-дюймовым экраном.