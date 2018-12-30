Meizu привезла в Россию недорогой смартфон Meizu X8

Китайская компания начала продажи в России не только большого бюджетного смартфона Note 8, но и привезла на рынок недорогой аппарат с названием Meizu X8.

Этот смартфон становится первым в линейке компании, получившим вырез в экране. Модель на российском рынке оценили в 19 990 рублей, однако стоимость будет действительна до 10 января, а этот период устройство предлагается для заказа.

На полках магазинов Meizu X8 будет стоить уже на две тысячи рублей дороже, сообщает Gazetadaily.ru. Аппарат получил процессор Snapdragon 710 и будет сначала доступен только в версии 4/64 ГБ.

В дальнейшем производитель обещает начать продажи более мощной версии смартфона – 6/128 ГБ.

Meizu X8 имеет 6,2-дюймовый экран с разрешением 2220 на 1080 пикселей, камеру с моделями на 12 и 5 Мп, а также фронтальный датчик на 20 Мп. За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 3 210 мАч.