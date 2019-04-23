Meizu представила долгоиграющие беспроводные наушники POP2

Meizu на презентации своего нового флагманского смартфона сразу представила и новое поколение беспроводных наушников POP2.

Эти наушники могут стать достойными конкурентами Apple AirPods. Наушники получили очень мощный аккумулятор. Заявлено, что без зарядки от футляра они могут проработать до 8 часов, а комплектный чехол обеспечит POP2 еще 16 часов. Таким образом, беспроводные наушники могут проработать до 24 часов.

В новинке реализовали интерфейс Bluetooth 5.0 и систему интеллектуального шумоподавления.

Для управления используется упрощённая система в одно нажатие, которую в компании назвали one-touch control.

Вес наушников 5,4 грамма, и они получили защиту от брызг по стандарту IPX5. Заказать Meizu POP2 можно с сегодняшнего дня по цене $60.