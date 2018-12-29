На российском рынке начались продажи нового недорого смартфона с большим экраном, который был представлен официально еще в октябре.



Meizu оценила большой бюджетный смартфон Note 8 в 15 990 рублей, правда эта цена будет действительна на время оформления заказов, тогда как на полках магазинов он уже будет предлагаться по цене на 1 000 рублей дороже.

Напомним, что Meizu Note 8 оснащен шестидюймовым экраном, процессором Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Работает модель под управлением ОС Android 8.1 Oreo и имеет аккумулятор на 3 600 мАч. В России смартфон предлагается в красном, сиреневом, черном и синем цветах.