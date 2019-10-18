Meizu официально возвращается на российский рынок

Китайская компания Meizu снова будет продавать свою продукцию в России. Ее официальным дистрибьютором станет компания ELKO.

Как удалось узнать порталу Hi-Tech Mail, в конце месяца в Москве пройдет презентация новых смартфонов Meizu, среди которых окажутся Meizu M10, Meizu Note 9 и Meizu 16 Xs.

Напомним, Meizu из-за финансовых трудностей покинула некоторые рынки.

В Китае она сократила количество фирменных розничных магазинов и на 30% сотрудников.

По последним данным в компании работает не более 1000 человек. Что касается магазинов, то их осталось около 10, а было свыше 2,5 тыс.

Весной сообщалось, что муниципальный фонд города Чжухай инвестировал в Meizu 15 млн долларов на восстановление компании.