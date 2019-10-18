Meizu официально возвращается на российский рынок

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18 ноября : пятница

ТОП новости

Интервью

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Meizu официально возвращается на российский рынок

18.10.2019 19:38

Китайская компания Meizu снова будет продавать свою продукцию в России. Ее официальным дистрибьютором станет компания ELKO.
Как удалось узнать порталу Hi-Tech Mail, в конце месяца в Москве пройдет презентация новых смартфонов Meizu, среди которых окажутся Meizu M10, Meizu Note 9 и Meizu 16 Xs.

Напомним, Meizu из-за финансовых трудностей покинула некоторые рынки.

В Китае она сократила количество фирменных розничных магазинов и на 30% сотрудников.

По последним данным в компании работает не более 1000 человек. Что касается магазинов, то их осталось около 10, а было свыше 2,5 тыс.

Весной сообщалось, что муниципальный фонд города Чжухай инвестировал в Meizu 15 млн долларов на восстановление компании.

Смартфон Meizu 16T будут поставлять в огромных коробках

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