Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus

Компания Meizu продолжает создавать смартфоны, несмотря на увольнение сотрудников и закрытие розничных магазинов.

Будущим флагманом от Meizu станет Meizu 16s Pro. Этот смартфон придет на смену Meizu 16s и новинка в первую очередь будет отличаться самым мощным на данный момент процессором Snapdragon 855 Plus.

Помимо нового чипа в смартфоне установят экран с кадровой частотой 90 Гц. Также смартфон получит 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ в зависимости от версии и 256 ГБ флеш-памяти.

Под дисплеем разместят ультразвуковой датчик отпечатка пальца. Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости. Презентация смартфона может пройти 23 августа.