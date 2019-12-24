Meizu анонсировала в 2020 году четыре флагманских смартфона с 5G

Компания Meizu испытывает трудности, в том числе и с выпуском новых моделей смартфонов.

При этом производитель продолжает работать и выпускать новинки, а на следующий год и вовсе запланирован выпуск сразу четырех флагманских смартфонов, которые получат поддержку работы в сетях пятого поколения.

О появлении новых моделей смартфонов рассказал представитель компании, не раскрывая подробности о новинках.

Предположительно одним из таких аппаратов окажется Meizu 17, которому приписывают процессор Snapdragon 865.

Также представитель бренда анонсировал новый дизайн в устройствах, который будет соответствовать современным тенденциям.